孙颖莎樊振东社媒取关日本乒乓球选手早田希娜

中国乒乓球选手孙颖莎和樊振东在社交媒体取关日本乒乓球运动员早田希娜。网民猜测，或与早田希娜表示希望参观日本的知览特攻和平会馆有关。

据日本放送协会（NHK）星期三（8月14日）报道，在星期二（13日）的日本运动员归国记者会上，被问到赛后想去的地方时，早田希娜表示：“想去面包超人博物馆，去鹿儿岛的（知览）特攻和平会馆，想感受自己活着和打乒乓球不是理所当然的事情。”

中国网民星期三下午发现，孙颖莎和樊振东的社媒最新关注列表显示，两人已经取关早田希娜。

位于日本南九州的“知览特攻和平会馆”，收集了约1.4万份敢死队员的遗物，该馆在2014年曾为收藏的“神风特攻队”队员的遗书、信件等物品申请列入世界记忆遗产名录，被中国外交部批意在美化日本军国主义侵略历史。

此前，日本乒乓球运动员早田希娜于星期一（8月12日）开通了微博社交媒体，微博头像背景是五星红旗，还被网民称是“加入五星红旗宇宙”，一度成为微博热搜。

早田希娜在微博上发布了自己在巴黎奥运会期间的比赛动态，还提到是樊振东建议她开微博。她还说，樊振东是她一直以来最喜欢的运动员，晒出两人的合影，她也在星期二晒出和孙颖莎、陈梦的合影。

早田希娜在巴黎奥运会上获一块银牌和一块铜牌。