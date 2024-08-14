朱立伦明启程访美 重申亲美友日和陆路线

继台中市长卢秀燕7月底访美后，国民党主席朱立伦宣布星期四（8月15日）起率团访问美国，重申国民党将坚持亲美、友日、和陆的路线。

综合台湾《中国时报》和ETtoday新闻云报道，朱立伦星期三（8月14日）在国民党中常会上宣布，星期四晚上将同不分区立委许宇甄与国民党海外部主任陈以信等人飞往美国进行访问。

朱立伦说，他们一行人将先到旧金山参与国民党全美总支部的大会，隔天星期六再到休斯敦参加全美同乡联谊会的活动。

针对朱立伦此行会否拜会美国重要智库或参众议员，国民党发言人杨智伃说，朱立伦此行主要参加上述两项活动，没有其它行程。

朱立伦还提到，最近有许多海外访宾拜访国民党，包括美国重要智库、国会议员，星期二（8月13日）则有日本重量级的议员石破茂、前外相前原诚司等多位国会议员来访。下周二还有日本青年局70多位议员来访。

朱立伦指出，国民党要让这些访宾清楚了解，国民党最爱台湾、捍卫“中华民国”，路线非常明确：“亲美、友日、和中”缺一不可。国民党亲美路线是与民主国家站在一起，也与周边包括日本在内的邻居亲善友好，同时对中国大陆秉持对话交流和平，让民众过好日子。

国民党即将于明年举行党主席改选，各方阵营早已动作频频。台媒普遍形容，朱立伦此行出访很可能是竞选连任的起手式之一。

此外，卢秀燕也被视为竞选国民党主席的热门人选之一。此前，卢秀燕已接连访问新加坡和美国，她近期也频频到访地方县市与前立法院长王金平等重量级蓝营人士互动。但卢秀燕至今依然保持低调，不愿回应。