中国修法优化军人抚恤优待 激励献身精神

中国官方公布修订后的《军人抚恤优待条例》，提出要优化对军人的抚恤优待，激励军人献身精神，“让军人成为全社会尊崇的职业”。

据新华社报道，中国国务院、中共中央军委星期二（8月13日）公布修订后的《军人抚恤优待条例》，从10月1日起实施。

报道说，新修订的条例旨在“保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队现代化建设”。

新修订的《条例》共六章64条，修订内容主要包括四点：一是坚持中共领导，明确军人抚恤优待基本原则。其次是健全体制机制，适应国防及军队建设新形势新要求，包括明确抚恤优待对象范围及抚恤优待内容；明确管理体制，规定退役军人工作主管部门、其他有关机关、军队有关部门的抚恤优待工作职责；明确中央及地方财政责任；完善评定烈士、发放残疾抚恤金等工作的军地衔接机制。

修法还提出增加抚恤优待措施，加大服务保障力度。规定抚恤优待对象享受社会保障、基本公共服务和相应的抚恤优待待遇。通过向功勋荣誉表彰获得者的遗属增发抚恤金，邀请抚恤优待对象参加重大庆典活动等措施增强荣誉激励；明确一次性抚恤金的发放程序，保障抚恤优待对象合法权益。细化残疾等级评定的程序，增加补办评定残疾等级的情形。