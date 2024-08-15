缅甸军政府领导人敏昂莱会见王毅

缅甸军政府领导人敏昂莱会见中共中央政治局委员、外交部长王毅，破除了他被拘禁夺权的传言。

据中新社报道，当地时间星期三（8月14日），敏昂莱在内比都会见王毅。

敏昂莱称，缅甸和中国共同首倡和平共处五项原则，始终遵循原则精神开展友好合作。缅甸高度重视对华关系，致力于发展缅中友好，坚定奉行一个中国原则，愿永远做中国可以信赖的友好邻邦。期待同中方推进共建“一带一路”，加强经贸、基础设施、农业、能源等领域合作，造福两国人民。祝贺中国运动员在巴黎奥运会上取得优异成绩。明年将迎来缅中建交75周年，双方可共同举办庆祝活动，弘扬传统友好，推动两国关系取得更大发展。

敏昂莱称，感谢中方为推动缅北和谈发挥的建设性作用，期待中方继续支持缅甸维护国内稳定，实现政治和解。缅方也愿继续同中方合作，共同打击网赌电诈等跨国犯罪，绝不允许任何有损中国安全和利益的行为。

王毅说，中缅山水相连，胞波情谊深厚。70年前，两国老一辈领导人共同倡导和平共处五项原则，得到国际社会广泛认同，成为国际关系基本准则和国际法基本原则。中缅友谊经受了历史和国际风云考验，始终保持稳定发展势头，确立了构建中缅命运共同体的目标。中国对缅友好政策面向全体缅甸人民，坚持不干涉内政原则，尊重缅甸政治传统和缅方根据本国国情选择的发展道路。中方赞赏缅方恪守一个中国原则，在涉及中国核心利益的问题上坚定支持中方。

王毅说，中方坚定支持缅甸维护独立、主权、国家统一和领土完整，坚定支持缅甸致力于国内和平稳定、实现经济发展，坚定支持缅方在宪法框架下推进新的“五点路线图”，早日实现政治和解、恢复民主转型进程，找到实现长治久安的道路。作为友好邻邦，中方反对缅甸生乱生战，反对域外势力干涉缅内政，反对任何企图离间中缅关系、抹黑污蔑中国的言行。

王毅说，中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化，将为世界特别是周边邻国带来新的发展机遇。中方愿同缅方深化各领域合作，加快实施共建“一带一路”和中缅经济走廊大项目，运营好中缅油气管道，助缅改善民生，推动中缅命运共同体建设取得更多实实在在的成果。希望缅方切实维护中国在缅人员项目安全，维护中缅边境和平稳定，加大联合打击跨境犯罪力度，为双方交往合作营造安全环境。

另据法新社报道，根据缅甸军政府的会议纪要，双方讨论了中缅边境地区的稳定问题。

军政府还称，敏昂莱和王毅公开讨论并交换了关于缅甸举行自由、公平的多党制大选的看法。

由缅甸民族民主同盟军（也称果敢同盟军）、德昂民族解放军和若开军组成的“三家兄弟联盟组织”在6月停火协议破裂后，又重新对军政府发起攻势，且愈战愈勇，更是在东北地区取得重大进展，占领大片区域，包括掸邦腊戍一个主要军区司令部，令敏昂莱备受批评。

近日有谣言传出，缅甸发生新一轮政变，敏昂莱遭军方高级将领拘禁夺权。但缅甸军方星期三否认这些说法，称传言是“叛徒”在王毅访问缅甸前夕散播的“宣传”。