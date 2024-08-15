被视为下任日相热门人选 石破茂结束访台行程

被视为日本下任首相热门人选的前防卫大臣石破茂这个星期率团访台，并与台湾总统赖清德及副总统萧美琴会面，引起中国大陆的强烈不满，北京已向日方提出严正交涉。

石破茂总结访台行程时说，台湾和日本在安全方面的立场一致，双方达成共识要提升交流频率。

石破茂与日本前外长前原诚司星期一（8月12日）共同率领由跨党派国会议员组成的“思考日本安全保障议员之会”访台三天。星期三（14日）结束访问台湾的行程，并在台湾外交部举行小型记者会总结这次访问。

据台湾联合新闻网报道，石破茂表示，这次访团与台湾各方领导人，针对如何确保地区的安全与稳定，及提升相关的吓阻力，在各方面做出意见交流，未来希望能够提高频率，可能以几个月一次为单位，在此方面有达成共识。有媒体询问，自民党未来在交流上面的最高层级为何，石破茂表示，将会是干事长以下的层级赴台交流。

日本首相岸田文雄于星期三宣布，他将不会参加9月份举行的自民党党魁选举，这意味他将卸任日本首相一职。石破茂被视为角逐自民党党魁、进而成为下任首相的大热门人选之一。

针对石破茂访台，中国大陆驻日本大使馆发言人星期三以答记者问形式说，日方有关政治人物言行公然违背中日四个政治文件精神及日方在台湾问题上所作承诺，粗暴干涉中国内政，向“台独”分裂势力发出错误信号。

发言人也说，台湾问题是中国核心利益中的核心，是不可逾越的红线，任何外部势力无权干涉。



