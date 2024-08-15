柯文哲政治献金风暴：会计师端木正交保受电子监控

台湾检察单位针对民众党主席柯文哲涉嫌政治献金申报不实争议，漏夜侦讯会计师端木正和木可公司负责人李文娟后，端木正和李文娟星期四（8月15日）凌晨被谕令交保。两人也被限制出境、出海，并接受电子监控。

综合台湾联合新闻网、壹苹新闻网和中时新闻网报道，台北地方检察署星期三（14日）指挥调查局北机站搜索木可公关公司、会计师事务所等七个地点，约谈包括端木正、李文娟在内的六人。

端木正被谕令以200万元（新台币，下同，8万1679新元）交保，但因凑不到钱而降保至100万元。李文娟则以150万元交保。

除了端木正、李文娟之外，时任柯竞办财务长、李文娟胞兄李文宗，尼奥与时乐两公司负责人戴利玲，木可公司会计何瑷廷也被约谈。

柯文哲的竞选团队星期三控告会计师端木正自行调节账目，涉嫌业务登载不实、使公务员登载不实等罪。

柯文哲也在星期三向民众党党员发出公开信，承认识人不明、用人不当，又指2024年总统大选是民众党首次面对如此庞大规模的选举，的确缺乏专业团队；但不该因陋就简，把重要业务委外处理，也没有再重复查核，他们对此也有责任。

柯文哲说，民众党会配合监察院陆续补正资料，星期三调查局执行公务时，民众党也主动提供大选收支相关凭证，期盼真相会水落石出。