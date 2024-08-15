中国7月份商品住宅售价继续下跌，环比下降，整体同比降幅也略有扩大。

中国国家统计局星期四（8月15日）在官方网站上公布7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。

中国国家统计局城市司首席统计师王中华解读数据称，7月份，中国商品住宅销售价格环比下降，同比降幅整体略有扩大，不过，一线城市二手住宅销售价格同比降幅继续收窄。

新房方面，7月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅与上月相同。其中，北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.8%和0.9%，上海上涨0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

一线城市7月份新建商品住宅销售价格同比下降4.2%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降3.3%、9.9%和8.0%，上海上涨4.4%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降4.8%和5.8%，降幅比上月分别扩大0.3个和0.4个百分点。

二手房方面，一线城市7月份二手住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京持平，上海上涨0.1%，广州、深圳分别下降0.9%和1.2%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.8%，降幅均比上月收窄0.1个百分点。

一线城市7月份二手住宅销售价格同比下降8.8%，降幅比上月收窄0.2个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降7.2%、5.6%、12.4%和9.8%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降8.2%和8.1%，降幅比上月分别扩大0.3个和0.4个百分点。

彭博行业研究星期三（8月14日）公布的一份报告指出，中国至少有4800万套已售住房还未完工，意味着中国的房地产危机不会很快得到解决。

上述数据基于从2015年到今年上半年的预售数据统计，这比德国2021年的住房总存量还高，将对中国房地产开发商的收入构成直接威胁，因为购房者可能会倾向放弃预售的新开发项目，转而购买现房或二手住房。