中国重新提交驻英使馆新馆舍规划设计方案

中国在英国新政府7月上台后，重新提交驻英国大使馆新馆舍规划设计方案。

据路透社星期三（8月14日）报道，英国新政府在7月5日上台，伦敦哈姆莱特塔区自治市议会官网文件显示，中国在近两个星期后，向议会提交关于在伦敦塔附近建造新馆舍的方案申请。

规划文件称，议会2022年12月以安全原因以及对居民的影响为由，决定拒绝这项方案没有根据（without merit），也没有规划政策依据。

中国去年错过了针对上述决定的上诉期限，但可以选择重新提交申请。

规划申请将首先由哈姆莱特塔区自治市议会处理，如果方案再次被否决且中国提出上诉，英国的国家层级政府可能会介入。

中国驻英国大使馆回应时称，重新提交的使馆新馆舍规划设计方案，充分考虑了英国建筑规划政策要求及各相关方意见。

使馆星期四（15日）在官网说，中国政府六年前购买了伦敦皇家造币厂原址房产用以修建使馆新馆舍。这一购买获得英国政府同意，目前正在推进的是规划设计方案报批。

使馆发言人说，中国驻英国使馆承担着促进中英人民友谊和两国关系发展的重要职责，及早修建新馆舍有利于使馆更好履行上述职责。

发言人也说，为外交馆舍建设提供支持和便利是东道国的国际义务。中英都有在对方首都修建新馆舍的需求，双方应该相互支持。