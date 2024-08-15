中国央行本月MLF操作将延期至26日

中国央行将本月中期借贷便利（MLF）操作日期延迟，以实际行动淡化其政策利率角色。

根据中国央行星期四（8月15日）的公开市场操作公告，当日到期的MLF将于8月26日续做，央行同日开展了5777亿元人民币（约1063亿新元）逆回购操作，净投放逾5700亿元。

彭博汇总数据显示，本月MLF到期规模为4010亿元。

上周五央行在二季度货币政策报告中强调“淡化MLF利率的政策色彩”，并称由“短及长的利率传导关系在逐步理顺”。报告并称，央行正研究适度收窄利率走廊宽度，此举将有助于引导市场利率围绕目标水平波动。

彭博社的报道称，中国7月份信贷数据显示内需疲软，向实体经济发放的银行贷款出现了19年来的首次萎缩，社融增量低于预期。外围美联储9月降息预期转浓，近期人民币汇率贬值压力缓解，为央行延续宽松货币政策腾挪出了空间。

中国央行在7月MLF常规的月中操作时维持利率不变，随后在下调7天期逆回购操作利率以及LPR公布之后，意外在25日增加了一次MLF操作，并大幅调降利率20个基点，表明LPR已转为更多参考短期政策利率。

彭博本月初引述知情人士报道，央行有意将每月MLF操作日期延至25日。因本月25日为假日，考虑顺延至下一工作日的因素，央行预告的本月操作日与此相符。