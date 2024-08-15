中国9月起将优化纳税人跨区迁移服务

中国从9月1日起将进一步便利纳税人跨区迁移，服务全国统一大市场建设。

据中国央视新闻报道，中国国家税务总局星期四（8月15日）发布通知。

在优化事前提醒方面，税务机关将加强与市场监管部门登记信息共享，根据共享的跨区住所变更登记信息，通过电子税务局等渠道向纳税人推送跨区迁移涉税事项办理指引，提醒纳税人查询办理未办结涉税事项。

在事中办理提速方面，一方面优化未办结事项办理；另一方面，简化发票使用手续，对使用全面数字化的电子发票的纳税人，信息系统自动将其发票额度转至迁入地。纳税人使用税控设备的，在省内迁移时，可线上变更税控设备信息；在跨省迁移时，可线上远程注销税控设备，直接向迁入地税务机关领用税控设备，或使用全面数字化的电子发票。

同时，分类处理涉税风险。纳税人存在未完成风险任务的，税务机关对低风险的即时办理迁移手续，将风险任务推送至迁入地税务机关继续处理；对中、高风险的按规定限时完成风险应对后，及时办理迁移手续。此外，还将优化退税办理环节。纳税人存在多缴税款的，信息系统会自动提醒办理退税。

在完善事后服务方面，迁入地税务机关将提供“一站式”迁入服务，保障纳税人纳税信用级别、发票额度、增值税一般纳税人资格等权益和资质得以延续，并及时辅导纳税人办理迁移前未办结的涉税事项。

中国国家税务总局要求各级税务机关持续优化纳税人跨区迁移服务，坚决抵制地方保护主义，严禁协助阻拦纳税人正常迁移，严禁违规发起风险任务阻断纳税人迁移，严禁额外增设条件门槛阻碍纳税人迁移。对于违规阻碍纳税人跨区迁移的文件和要求，一律不得执行，并及时向上级税务机关报告。对纳税人跨区迁移违规设置障碍的税务机关及相关责任人员，依规依纪严肃处理。