国民党立委：民进党想让柯文哲和民众党“一刀毙命”

台湾民众党主席柯文哲陷入政治献金风暴，有国民党立委说，民进党想要利用这次事件，让柯文哲和民众党“一刀毙命”。

综合联合新闻网和台湾《上报》报道，国民党立委李彦秀星期四（8月15日）说，检调追查柯文哲政治献金案，昨天兵分七路，同步搜查木可、时乐、尼奥三家公关公司，并传唤柯办首席财务官、时乐与尼奥负责人及员工，并将会计师端木正、木可负责人李文娟移送北检，大阵仗侦办伪造文书罪，并对被告课予重保，令人咋舌。

李彦秀说，郑文灿过去高居行政院副院长，涉及贪渎重罪，还与诈骗集团过从甚密，但侦查人员五度声请搜索票都遭法院驳回，声押过程也受法院呵护备至，难怪民众不信任司法，质疑法院检调碰到政治就会转弯。

李彦秀称，民进党为了选举、选票，为了政治，急于拿民众党与柯文哲开刀，要将柯文哲与民众党“一刀毙命”。民进党并非真的要打贪查弊，而是将法院检调当成政治工具。

另外，柯文哲本人星期四受访时说，若自己被约谈“这也很正常”。

对于检调高效率办案，柯文哲说：“如果中华民国政府效率都这么高，我们是很乐见。”

台北地方检察署星期三（14日）指挥调查局北机站搜索木可公关公司、会计师事务所等七个地点，约谈包括端木正、李文娟在内的六人。

端木正被谕令以200万元（新台币，下同，8万1679新元）交保，但因凑不到钱而降保至100万元。李文娟则以150万元交保。除了端木正、李文娟之外，时任柯竞办财务长、李文娟胞兄李文宗，尼奥与时乐两公司负责人戴利玲，木可公司会计何瑷廷也被约谈。