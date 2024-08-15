巴黎长荣桂冠酒店被指拒挂五星红旗 大陆网民吁抵制

中国大陆网民指控法国巴黎长荣桂冠酒店，悬挂奥运会参赛国家的小型国旗独漏大陆的五星红旗，据称是台籍酒店总经理要求剪掉，引发大陆网民不满并呼吁抵制。酒店回应说，对于未能提供旅客最好的体验深表遗憾。

大陆网民“张教官的有趣人生”星期二（8月13日）在微博上传视频，显示他和同伴向巴黎长荣桂冠酒店柜台人员询问是否能挂上五星红旗，甚至将小型五星红旗送给柜台人员，但柜台人员说，这是管理层的决定，无法自行悬挂。他和同伴最终决定，取消在这家酒店的房间预定。

这名网民后来从一名据称是酒店中餐行政主厨的男子得知，酒店原本有五星红旗，但一名苏姓酒店总经理看到后，要求工作人员剪掉。这名男子也为此提出抗议。

这名男子称，网民原定入住当天，中国大陆旅客入住这家酒店的比例，最少可以达到60%至70%。

“张教官的有趣人生”星期三（14日）晚间再上传视频，显示网民再度前往长荣桂冠酒店，向一名女性工作人员询问。这名工作人员称，酒店买小型国旗时没有五星红旗。

网民询问能否悬挂五星红旗，工作人员回答：“不好意思，我们真的要拆掉了。”网民后来再提出请求，工作人员说：“我们应该真的会拆掉，我们会把所有国旗都拆掉。”

视频上传后引起中国大陆网民热议，“长荣桂冠酒店台籍经理剪掉五星红旗”和与长荣酒店有关的话题也冲上微博热搜前十的位置。

台湾ETtoday新闻云报道，长荣桂冠酒店发出声明回应：“酒店一贯秉持客户至上的服务精神，致力于提供每位宾客尽善尽美的住宿体验。近期因响应奥运盛事，饭店于大厅进行相关布置。就近日旅客对本饭店奥运布置提出之意见，未能提供旅客最好的体验，本饭店深表遗憾。长荣桂冠酒店未来将持续精进，期望能提供更优质的服务，让每一位宾客都能享受更完美的住宿体验。”