受毕业季影响 中国7月城镇失业率环比升至5.2%

中国7月全国城镇调查失业率为5.2%，比上月上升0.2个百分点，比上年同月下降0.1个百分点。官方表示7月环比增幅是受毕业季影响。

中国国家统计局星期四（8月15日）公布就业数据显示，今年首七个月全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。

7月本地户籍劳动力调查失业率为5.2%；外来户籍劳动力调查失业率为5.1%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。

综合第一财经和新华财经报道，国家统计局新闻发言人刘爱华星期四在新闻发布会上指出，7月全国城镇调查失业率比上个月上升，主要是由于进入传统毕业季，高校应届毕业生集中离校进入劳动力市场的影响。

从31个大城市城镇调查失业率来看，7月份为5.3%，比上月上升0.4个百分点，这是因为高校毕业生集中离校在大城市表现更加突出；但31个大城市城镇调查失业率比上年同期仍低0.1个百分点。

另外，农民工就业保持基本稳定。7月外来农业户籍劳动力城镇调查失业率为4.9%，比上月上升0.2个百分点，低于全国城镇调查失业率0.3个百分点。

刘爱华说，随着各项政策效应继续释放，经济持续回升向好、新质生产力加快发展催生就业新岗位，就业形势有望继续保持总体平稳。但同时也要看到，就业总量压力依然存在，就业难、招工难并存的结构性矛盾仍然比较突出，部分行业和重点群体的就业仍然承压。下阶段，要坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重，付出更大努力促进高质量充分就业。