男子称吃出疑似腐鼠 苏州一面馆暂停营业

中国一名男子申诉，他在苏州一家面馆用餐时，吃出疑似腐烂老鼠的异物。苏州姑苏区官方对此展开调查，面馆也暂停营业。

综合中国封面新闻、央广网和荔枝新闻报道，当事人吴先生称，他在星期天（8月11日）于苏州市姑苏区御面斋精品面馆点了老鸭面，吃到三分之一左右时，咬到了一块类似鸭肉的东西。

吴先生说，当时他未看出异样，咬开后有黑汁冒出，且伴有浓烈的臭味发散出来。他把异物吐出后，看到一些碎渣，纸巾也部分被染黑。他随后陆续呕吐多次。

男子后来在网上发文申诉，在一碗166元（人民币，30新元）的老鸭面中吃到不明物，咬开后出现黑汁和恶臭，并已向多部门投诉。

吴先生称，他不清楚异物是什么，没有经过化验最终确认，并说有部分异物在商家处，还有部分异物被他带回家中，放在冰箱内保存。

吴先生也说，要求商家公开店内的监控视频，他不需要退单、赔偿，要求调查这家面馆的食品安全问题、检测异物到底是什么，“该闭店就闭店”。

涉事店家则称，男子所坐的位置，正好是监控盲区，男子背朝着监控。店家也说，自己也很纳闷，并称面的制作过程不会有问题。

央广网记者星期三（14日）前往这家面馆时，发现店铺处于停业状态，店主在店中但并未营业。

苏州姑苏区市场监督管理局回应时说，此事目前正在按照程序进行调查处理。