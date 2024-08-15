约22%赴港人才没工作 高才通协会建议政府协助对接企业

一项调查显示，约有22%的赴港人才没有工作，香港高才通人才服务协会建议政府了解情况，协助他们与企业对接。

据香港《明报》星期四（8月15日）报道，香港高才通人才服务协会及香港教联会7月份对携子女赴港的人才家庭状况进行问卷调查，共收到597份回复，其中约72%受访者是通过高才通计划到香港。

调查发现，赴港人才以从事金融业最多，占22%，其次为创新科技、金融科技等，占约18%，另有约7.2%人士表示计划创业。约22%受访者没有工作。

调查还显示，约62%受访者的18岁以下子女在香港就学，大部分入读政府资助的中小学。约86%受访者到港后选择租屋，仅约9%人士选择置业。

高才通人才服务协会建议政府了解未就业人才的情况，协助他们与所属行业的企业对接，并持续关注赴港人才家庭学童的情况，包括他们在学业及情绪支援。

协会认为，赴港人才工作的行业相对集中，建议向有意创业人士提供更多支持与服务，又提议雇主为人才提供住房优惠或宿舍，为他们解决居住上的困难。协会还建议政府制定指标，衡量人才对香港的经济贡献。

另据香港政府新闻处网站，香港劳工及福利局局长孙玉菡星期三（8月14日）说，高才通计划检讨已到尾声，将于年底前完成，政府将检视计划推行以来的成绩和经验，以及香港未来发展需要怎样的人才。

他说，至今已有数万名高才到港，对香港经济有实质贡献。政府正在进行中长期人力资源推算，指引人才政策方向。