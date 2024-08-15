台湾北部缺电 去年供需差距大

台湾北部缺电问题引起关注，官方承认去年供需差距大，政府会积极在北部开发电源、建设电网。

台电董事长曾文生提到，不供电给桃园以北用电量5兆瓦（MW）以上的数据中心，被桃园市长张善政炮轰，指供电是台电的责任，呼吁中央不要干预产业设厂。

综合联合新闻网和TVBS新闻网的报道，行政院发言人陈世凯星期四（8月15日）在新闻发布会上对此表示，张善政抱怨北部缺电或电不够的问题，影响到北部县市招商。陈世凯承认，北部电力确实不足，有发电量少于用电量的状况，因为北北基桃（台北市、新北市、桃园市和基隆市的统称）开发电力相对困难。

他以2023年为例，北部用电量是930亿度，发电量只有750亿度，差距高达（近）200亿度，政府以南电北送、中电北送应对，但过程中仍有线路上的耗损，达6.4亿度、换算成电价约23亿元（新台币，9400万新元）。

陈世凯指出，政府观察近几年电力状况，以全台角度来看供电是足够的，但就区域角度来看，确实要更积极开发北部电源，否则用电确实长期不够。

陈世凯也表示，政府未来会积极在北部开发电源、建设电网，当前有协和电厂更新计划，会让电源开发更加充足，而在燃油改成燃气的过程中，必须有天然气接受站，也就是四接电厂，另外还有国光电厂二期、长升电厂二期的电力开发，盼能如期如质进行，希望让北部有充足用电。

他说，电源开发除了中央要努力，也希望地方政府全力配合协助，尤其是协和电厂，这攸关480万人的用电权利，与整个北部行政、金融及民生需求息息相关，政府会努力推行。