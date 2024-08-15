越共总书记苏林星期天访华 将与习近平会谈

越南最高领导人苏林将于来临星期天访华，中共总书记习近平届时将与苏林进行会谈。

据中国外交部官网消息，外交部发言人星期四（8月15日）就苏林将访华答记者问时说，应中共总书记、中国国家主席习近平邀请，越共总书记、越南国家主席苏林将于8月18日至20日赴华国事访问。

习近平将与苏林会谈，中国国务院总理李强、中国全国人大常委会委员长赵乐际、中国全国政协主席王沪宁将分别会见苏林。

发言人介绍，苏林就任后将中国作为出访的首个国家，充分体现对发展中越两党两国关系的高度重视。中方期待通过此访，赓续传统友好，深化中越命运共同体建设，携手走好具有各自特色的社会主义现代化道路，共同促进世界社会主义事业发展，为地区和世界和平、稳定与发展作出积极贡献。

路透社星期一（12日）引述知情人士报道，苏林计划在来临星期天（18日）抵达中国。他将在两天访问中，与中国国家主席习近平及其他官员会面。

阮富仲7月中去世后，今年5月起担任越南国家主席的苏林（67岁）在8月3日获推举为越共总书记。习近平在贺电中说，他愿同苏林“一道引领中越命运共同体建设走深走实，共同弘扬传统友谊，巩固政治互信，深化战略沟通，推动务实合作，为两国人民带来更多福祉”。

苏林在继任越共总书记后，将中国作为首访国家，彰显越中两国的密切关系。两国虽在南中国海问题偶有冲突，但仍保持相当成熟的经贸关系。