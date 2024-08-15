中国房企南京推出买房送私人飞机促销活动

中国房企招商蛇口在南京推出“买房送私人飞机”促销活动，这一信息刷屏了朋友圈。

招商蛇口南京公司本月9日在微信公众号发布购房即送价值20万（人民币，下同，3万6000新元）私人飞机大礼包促销活动，包含飞行员执照、100小时总飞行时长（每年10小时）、私人飞机5%产权。

招商局集团官网资料显示，招商蛇口是招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业。

综合《上海证券报》和中证金牛座报道，上述“买房送飞机”楼盘位于南京市玄武区，项目名为“招商局中心·臻境”。

项目销售人员说：“这个活动是8月初开始的，如果不选择买房送飞机，可以直接抵扣20万元房款，基本没有人选择买房送飞机的权益，绝大多数还是选择直接抵扣房款。”

《上海证券报》的报道称，中国地产公司营销近年来花样频出，如“西瓜换房”“买房送猪肉”“买房免费坐地铁”等等。

上海易居房地产研究院副院长严跃进认为，楼盘花式营销体现的是开发商营销的焦虑。

严跃进说：“一方面营销频率明显增大，说明开发商蓄客压力在加大；另一方面，营销花样越来越多，总体来看都是依赖一些既有资源做文章，如农产品、城市服务、文旅消费等，属于通过捆绑资源做营销的操作。”

严跃进认为，房地产营销行业对于此类营销的内卷自然需要适当规范。