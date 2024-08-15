柯文哲陷政治献金风暴 朱立伦：蓝白两党还有很多合作空间

台湾民众党主席柯文哲陷入政治献金风暴，国民党主席朱立伦希望柯文哲、民众党尽快进行厘清，且能够平安度过，他称未来蓝白两党还有很多一起合作的空间。

综合联合新闻网和《自由时报》报道，针对蓝营传出希望党中央约束党内不要攻击柯文哲，朱立伦对此没有正面回应，表示希望柯文哲或民众党能够尽快厘清这些事实，能够平安度过。他称，未来国民党跟民众党在立法院还有很多重要议题要共同努力推动，且在地方上也有很多地方要一起合作，所以他们希望能够平安度过。

朱立伦星期四（8月15日）带领国民党各党务主管举行中元普渡仪式后接受媒体询问时发表上述看法。

问及2026年地方选举是否还会蓝白合，朱立伦重申，民众党碰到这样的问题，希望尽快厘清，能够平安度过，不管在立法院、地方都有很多合作空间，且他相信不管是2024年、2025年、2026年，台湾都希望蓝白有更多的合作。

柯文哲被质疑竞选总统政治献金申报不实，其竞选团队星期一（12日）指会计师端木正擅自将漏报金额约1817万余新台币（约74万新元），自行调节到时乐、尼奥与木可等公司，却未告知竞选团队。

台北地方检察署星期三（14日）指挥调查局北机站搜索木可公关公司、会计师事务所等七个地点，约谈包括端木正、李文娟在内的六人。