游客量大 深圳海水浴场水质变差

中国国家海洋环境监测中心星期二（8月13日）发布的报告显示，深圳大梅沙海水浴场等三个海水浴场水质为差，主要超标因素为粪大肠菌群含量较高。深圳官方对此回应称，是游客量大等因素所致。

综合《深圳特区报》和《广州日报》报道，针对有报道指深圳大梅沙海水浴场粪大肠菌群浓度超标问题，盐田区相关部门回应称，大梅沙海水浴场水质波动主要原因是游客量大和持续强降雨将陆域污染物、山体枯枝败叶等冲刷入海所致。

深圳市生态环境局盐田管理局介绍，生态环境部门高度关注深圳大梅沙海水浴场水质情况，密切监控监测浴场水质，6月开始每周两次开展水质监测，监测结果均及时向社会公众公开，2021至2023年间，在深圳大梅沙海水浴场共完成了69次水质监测，平均优良率为87.5%。

据悉，水质评价指标包括粪大肠菌群、漂浮物、溶解氧、透明度、石油类、色、臭和味以及赤潮发生情况。水质等级为“差”，或水温低于20摄氏度，或水温高于33摄氏度，则判定海水浴场环境不适宜游泳。

据报道，2024年以来，大梅沙海水浴场水质有所波动两方面原因。第一、大梅沙海水浴场环境优美、免费开放，长期深受市内外居民游客喜爱。今年暑期以来单日游客最高量达19万人次，与2023年同比增加110%。第二、今年以来降雨总体偏多，全区累计雨量达1719.3毫米，较去年同期（1057.4毫米）增加63%。持续强降雨会将陆域污染物、山体枯枝败叶等冲刷入海，对大梅沙海水浴场水质造成了一定影响。

报道指出，针对上述情况，大梅沙海滨公园积极采取措施，增加泳区面积、增加临时更衣室和卫生间、加大保洁保安力量，切实维护公园良好环境。同时，生态环境部门将继续强化对海水浴场水质的监测预警，公开监测结果。8月12日采样显示水质是优。