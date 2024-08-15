中国9月15日起将对锑等物项实施出口管制

中国从9月15日起对锑等物项实施出口管制，官方表示此举是国际通行做法，旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。

中国商务部、海关总署星期四（8月15日）发布公告，公告说，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，对锑等物项实施出口管制，自2024年9月15日起正式实施。

根据公告，满足规定特性的锑和超硬材料相关物项未经许可，不得出口。

锑相关物项包括锑矿及原料、金属锑及制品、锑的氧化物，锑化铟以及金锑冶炼分离技术等。超硬材料相关物项则包括六面顶压机设备、六面顶压机专用关键零部件、微波等离子体化学气相沉积法及金刚石窗口材料等。

商务部新闻发言人当天以答记者问形式解释，对锑、超硬材料相关物项实施出口管制是国际通行做法。中国借鉴国际做法，并根据自身需要，对有关物项实施出口管制，旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。

发言人说，相关政策不针对任何特定国家和地区。出口符合相关规定的，将予以许可。中国政府坚定维护世界和平和周边地区稳定，保障全球产业链供应链安全，促进合规贸易发展。同时，反对任何国家和地区利用来自中国的管制物项，从事损害中国国家主权、安全、发展利益的活动。

锑金属在工业上应用广泛。主要用途是制造合金。锑的用途广，用量也较大，但世界上的锑产量比较少，主要靠中国供应。

根据前瞻产业研究院，中国是锑矿产业第一大国，但无序开采以及低回收率一直是锑行业发展所面临的重要问题，随着锑资源战略地位的不断提升，出于对锑矿资源的保护，中国开始限制锑矿的开采。从2019至2023年，中国锑矿产量从8.9万吨下降至4万吨，下降幅度超过50%。