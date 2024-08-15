习近平同巴西总统卢拉就建交50周年互致贺电

中国国家主席习近平星期四（8月15日）同巴西总统卢拉互致贺电，庆祝建交50周年。习近平在贺电中说，愿持续加强两国发展战略对接，携手推动构建中巴命运共同体。

据央视新闻客户端消息，习近平指出，中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，是志同道合的好朋友、携手前行的好伙伴。建交半个世纪以来，无论国际风云如何变幻，两国关系始终保持稳定发展，全局性、战略性、全球性影响日益突出。

习近平强调，去年卢拉成功访华，中巴就引领和开辟新时代中巴关系新未来达成重要共识。中方愿同巴方以中巴建交50周年为新起点，持续加强两国发展战略对接，深化双方各领域交流合作，赋予中巴关系新的时代内涵，携手推动构建中巴命运共同体。

据中方消息，卢拉表示，巴中两国在多领域、各层级保持合作，对于构建多极秩序和更加公正有效的全球治理日益重要，对于两国和世界的稳定和可预见性发挥了支撑作用。两国关系的下一个50年，将并肩开辟新道路，构建命运与共的光明未来。

中巴关系在巴西前总统博索纳罗领导的极右翼政府执政期间受到冲击，但在现总统卢拉的领导下得到改善。卢拉去年4月访华时，与习近平、中国总理李强等人会面，两国签署《关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》。