盈盈在香港诞下龙凤胎成全球最年长初次产子大熊猫

中国中央政府赠送给香港的大熊猫“盈盈”在星期四（8月15日）凌晨诞下一对龙凤胎，成为全球最年长初次产子大熊猫。

香港特区政府星期四晚间在新闻公报网站公布，中央政府于2007年赠送予香港特区的一对大熊猫“盈盈”和“乐乐”，今年3月于海洋公园成功完成自然交配。“盈盈”经过近五个月的孕育期，于星期四凌晨2时05分及3时27分诞下龙凤胎。

港府续称，海洋公园动物护理专业团队联同中国大熊猫保护研究中心的专家正不分昼夜悉心照料“盈盈”及两位宝宝，直至它们的状况完全稳定。

行政长官李家超说，今年是中华人民共和国成立75周年，“盈盈”和“乐乐”为香港诞下首对可爱的大熊猫，别具意义。“我们再一次衷心感谢国家向香港特区送赠大熊猫，充分显示对香港特区的关心和支持。”

中央政府1999年向香港赠送首对大熊猫“安安”和“佳佳”，2007年赠送第二对大熊猫“乐乐”和“盈盈”。“佳佳”于2016年离世，终年38岁，为全球最长寿圈养大熊猫，“安安”于2022年离世，终年35岁。中央政府将赠送第三对大熊猫，这对大熊猫将于9月底前抵港。

李家超说：“我们也感谢海洋公园团队多年来对大熊猫‘安安’、‘佳佳’、‘盈盈’和‘乐乐’的悉心照料，以及中国大熊猫保护研究中心的专家一直以来的支持，让大熊猫‘盈盈’和‘乐乐’得以在香港诞下一对龙凤胎。”

海洋公园公司主席庞建贻在新闻稿中指出，“盈盈”是有纪录以来最年长初次成功产子的大熊猫，这对大熊猫宝宝的诞生是个罕有案例。

海洋公园说，首次生产的“盈盈”全程表现得非常紧张，大部分时间躺在地上不停扭动，在公园团队和熊猫中心的专家安抚下，“盈盈”在海洋公园平安诞下这对双胞胎，整个生产过程历时五个多小时。大熊猫宝宝将在数个月后，初登场与民众正式见面。