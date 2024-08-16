比亚迪据报计划在卡拉奇设厂 抢占巴基斯坦电动车市场

知情人士透露，中国电动汽车巨企比亚迪计划在卡拉奇与当地厂商合作设厂，以抢占巴基斯坦日益壮大的电动车市场。

彭博社星期四（8月15日）引述匿名知情人士报道，比亚迪将在星期六（17日）的品牌推介会上公布，计划在巴基斯坦出售的三款车型，其中包括休旅车和轿车各一款。比亚迪也打算在稍后向该市场推出额外车型，包括纯电动车和插电式混合动力车。

比亚迪发言人证实，该公司计划在巴基斯坦推出纯电动车和插电式混合动力车等车型，但拒绝回应是否将在当地投资设厂等其他细节。

巴基斯坦是全球人口第五大的国家。近年来，长城汽车、上海汽车集团和重庆长安汽车等中国车企陆续进军当地市场，与丰田、本田等日本车企竞争。巴基斯坦电动汽车的销量在当地汽车总销量的占比仍然偏少。

知情人士称，比亚迪与巴基斯坦最大商业集团之一Mega的合作模式，甚于该公司在多数市场的经销权模式。比亚迪将与巴基斯坦最大独立电力生产商Hub Power的子公司Mega汽车合资设厂。

知情人士说，该工厂将在位于卡拉奇的卡西姆港附近区域建造，当地有丰田、铃木和起亚等日韩车企组装厂。比亚迪在巴基斯坦的车厂预计将于2026年上半年完工，设厂细节仍在商讨中。

知情人士续称，比亚迪将在今年第四季度于卡拉奇、拉哈尔和伊斯兰堡开设展示厅，开始在当地出售汽车。

比亚迪是中国最畅销的汽车品牌，去年出售了300万辆汽车。总部位于深圳的比亚迪的市占率遍布80个国家和地区，除与匈牙利、土耳其和巴西签定协议在当地生产电动车，上月也在泰国开设中国以外的首家造车厂。