阿里新财年第一季营收同比增4% 净利润下滑27%

中国互联网巨头阿里巴巴星期四（8月15日）晚发布新财年首份财报，第一财季营收2432亿元（人民币，下同，约448亿新元），同比增长4%，但净利润为240.22亿元，同比下滑27%。

综合第一财经和中国基金报报道，阿里巴巴2025财年第一季度（截至今年6月30日止的三个月）财报显示，经营利润为359.89亿元，同比下降15%。经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）同比下降1%。

财报说，利润的下降主要是由于去年同期股权激励相关费用拨回69.01亿元所致，去年同期，阿里对授予员工的蚂蚁集团的股权激励按市值计价进行了调整。经调整EBITA的下降主要由于对电商业务的投入加大。

阿里旗下有淘天、云智能、国际数字商业、菜鸟、本地生活、大文娱等六大核心业务板块，财报公布了相应板块的最新经营情况。

整体来看，阿里巴巴国内电商淘天集团的营收、利润增速继续承压。淘天集团在该季度实现了购买人数、购买频次双增长，订单量取得同比两位数增长。88VIP会员人数持续同比双位数增长，超过4200万，但阿里对电商的投入成本也在增长。

此外，阿里国际数字商业集团和菜鸟的营收继续增长，但海外仍处“烧钱”模式。阿里云实现了营收、利润增长，本季度营收增长6%至265.49亿元，经调整EBITA利润同比增长155%。饿了么运营效益改善、业务规模提升，本地生活集团亏损收窄。

财报发布后，阿里巴巴美股盘前股价一度下跌近4%，开盘后股价上涨，截至发稿，阿里巴巴美股报价为每股80.97美元，上涨1.89%。