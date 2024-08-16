帕劳批中国大陆将旅游业武器化 迫使其与台湾断绝关系

帕劳总统惠普斯（Surangel Whipps）指责中国大陆“将旅游业武器化”，并试图影响游客数量，以迫使其与台湾断绝关系。

根据法新社报道，惠普斯星期三（8月14日）在新西兰外交部长彼得斯（Winston Peters）正式访问期间发表讲话时说，中国大陆曾告诉帕劳“我们可以给你们所需的一切，没有上限”。

帕劳位于菲律宾以东约885公里处，是全球仅有的12个在外交上承认台湾的国家之一。近年来，所罗门群岛、基里巴斯和瑙鲁都已放弃台湾转而承认中国大陆。

惠普斯表示，他们面临来自中国大陆的巨大压力，“我们与台湾有关系......中国（大陆）公开告诉我们这是非法的，我们不应该承认台湾。”

他说：“我们需要经济发展，但同时我们有价值观，我们有伙伴关系，我们珍视与台湾的关系，”他补充道，“我们愿意成为中国（大陆）的朋友，但不会以牺牲与台湾的关系为代价。”

惠普斯随后指责中国大陆“将旅游业武器化”，试图影响游客人数。他说，最近中国大陆发布消息称帕劳是一个不安全的地方，不应该去那里旅游。

中国大陆外交部领事司今年6月13日在微信公众号发文称，“近年来，帕劳治安类案件有所增加，涉中国游客人身安全、旅游纠纷等案件时有发生，建议中国公民切实提高安全防范意识，谨慎赴帕劳旅游。”

根据国际货币基金组织（IMF）的数据，帕劳约一半的国内生产总值来自旅游业。

惠普斯还表示，就在他5月出席台湾总统赖清德就职典礼前，帕劳被禁止参加在澳门举行的亚太旅游协会（PATA）的一次会议。他说，“这就是我们面临的现实”。

这不是惠普斯第一次指责北京干涉帕劳事务。惠普斯今年6月5日在日本访问时，点名批评中国大陆今年3月对帕劳展开大规模网络攻击，并透露日本、美国和台湾已提出帮助帕劳加强网络防御。