中微公司就被列入黑名单起诉美国防部

中微半导体设备（上海）股份有限公司宣布，就被列入黑名单正式起诉美国国防部。

据财联社报道，中微星期五（8月16日）宣布，已向美国法院正式提交诉状，起诉美国国防部将公司列入中国军事企业清单的决定。

中微说，自被列入中国军事企业（China Military Companies，简称CMC）清单以来，中微公司竭尽所能积极地同美国国防部进行沟通、澄清事实，提供了充分的证据证明公司不符合CMC清单的认定标准，并要求美国国防部将中微公司从CMC清单中移除。

中微说，遗憾的是，截至正式起诉之日，公司仍未如愿，因此不得不采取法律途径，请求法院要求美国国防部撤销其错误决定，以消除误解，维护中微的合法权益，并保障中微股东、客户及合作伙伴的利益。

中微强调，公司一贯坚持合法、合规经营，严格遵守国内和国际法律法规，从未参与任何与军事相关的活动。

美国国防部今年1月通报，扩增投资黑名单，长江存储、上海禾赛科技、中微等逾10家中国企业入列。

中国外交部发言人汪文斌2月1日在例行记者会上回应美国国防部将中企列入军方企业名单的提问时强调，敦促美方立即纠正上述歧视性做法，为中国企业经营提供公平、公正、非歧视的环境。

中微2月4日发声明称，公司一贯坚持合法、合规经营，所有产品和服务均用于民用或商用。在违背客观事实与缺乏事实依据的情况下，美国国防部将公司列入该清单是完全不合理的。公司将通过有效措施，充分证明公司不是涉军企业。