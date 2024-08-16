福建一男子四年前“翻墙”浏览境外网站被行政处罚

福建省宁德市通报，一男子四年前“翻墙”浏览境外网站，被予以行政处罚。

据湖北经视旗下栏目“经视直播”星期五（8月16日）报道，宁德网警近日发布通报，寿宁县公安局网安大队8月7日联合国保大队，成功查处一起擅自接入非法信道进行国际联网、浏览境外媒体资讯、不利于国家安全的行政案件，抓获违法行为人龚某某，斩断了境外不实资讯倒灌国内的通路。

通报说，今年7月初，民警在日常工作中发现群众龚某某于2020年有非法浏览境外网站的行为，掌握情况后，民警传唤龚某某至寿宁县公安局接受调查。经查，龚某某确有通过“翻墙”软件非法浏览境外网站及信息的行为，且对其非法浏览境外网站及信息的行为供认不讳。

根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第十四条、第六条之规定，寿宁县公安局依法对龚某某处以行政处罚。

民警提醒，互联网不是法外之地。很多境外网站会存在一些宣传封建迷信、淫秽色情、血腥暴力等不良信息，广大网民应当用好网络平台，规范网络言行，文明、绿色上网，共同营造风清气正的网络空间。

宁德网警还指出，中国《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》明确，计算机信息网络直接进行国际联网，必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口信道。任何单位和个人不得自行建立或者使用其它信道进行国际联网。如违反规定，由公安机关责令停止联网，给予警告，可以并处1万5000元人民币（约2762新元）以下的罚款。

宁德网警提醒说，只要有过“翻墙”行为，就会留下痕迹，不管目的是什么，学习知识也好，查阅资料也罢，甚至是什么都没有浏览，只要“翻墙”就违法违纪。