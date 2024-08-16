中国多地开展不明原因肺炎聚集性疫情应急演练

此前有消息称，中国多地近期组织开展不明原因肺炎聚集性疫情应急演练，引发民众关注，其中在本月开展相关演练的北京市石景山区卫生健康委星期五（8月16日）回应说，这属于常规演练。

根据第一财经报道，北京市卫生健康委员会官网本月7日发布消息称，石景山区卫生健康委近日组织开展了2024年聚集性不明原因肺炎疫情防控应急演练活动。演练模拟该区一家两口陆续出现流感样症状，自行服药三天无效，经专家会诊后，报告聚集性不明原因肺炎疫情，分为疫情发现、疫情上报和应急准备、流行病学调查处置、病例转运及后续信息报送、疫源地处理、密切接触者管理、监督检查七个场景，系统展示了应急处置的全过程。

对于开展应急演练原因，北京市石景山区卫生健康委方面星期五回应称，这属于常规演练，主要是根据北京市疾控局《关于做好2024年传染病疫情应急演练工作的通知》等工作要求而开展的常规工作演练。

北京市石景山区卫健委方面介绍，应急演练是传染病疫情应对准备工作的重要内容，主要是为了提高大家应急处置能力。虽然目前疫情局势比较平稳，但是工作能力不能退化，通过应急演练，以练提能，以练促改等，这样遇到真正问题时，比如再遇到传染病出现时，有一支拉出来就能应对的队伍。相关的应急演练每年都会开展。

据报道，中国各地政府或者卫生健康委、疾病预防控制中心等网站信息显示，从今年2月开始，有不少地区在陆续开展聚集性不明原因肺炎疫情或者不明原因肺炎疫情应急处置演练活动。

今年6月，湖南岳阳市、江苏淮安市等地区举行了相关应急演练活动。7月，吉林省辽源市、辽宁省盘锦市、湖南省怀化市、山西省太原市、江苏省无锡市、四川省、重庆市、黑龙江省、浙江省丽水市等地举办了演练活动。

8月以来，海南省陵水县、广西壮族自治区河池市、北京石景山区、甘肃省临泽县、甘肃省张掖市、甘肃省白银市平川区等地也开展了相关的应急演练活动。