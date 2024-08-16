富士康加大在华投入 中国官媒：不能沾沾自喜

全球最大电子产品代工企业富士康宣布加大在华投资后，中国媒体发文称，要理性看待富士康的进与出，国际产业转移本质上是市场选择，中国不能沾沾自喜，还须提升核心竞争力，向价值链高端攀升。

近几个月来，富士康母公司鸿海集团密集宣布加大对中国产业链的投入，先是宣布在郑州投资10亿元（人民币，1.84亿新元）建设新事业总部大楼，接着传出富士康正把iPhone手机生产线从印度和越南转回中国。

中国国务院主办的《经济日报》星期五（8月16日）发文说，国际产业转移本质上是各国比较优势动态变化的市场选择，无论企业加大在中国投资、或是将部分产业链外迁，都是企业推进多元化布局的合理行为。

文章认为，当前中国产业链外迁除了地缘政治等因素，关键在于中国劳动力、土地等成本随着经济发展逐渐增高。与东南亚等地相比，中国失去在劳动力密集型行业的比较优势。

但文章指出，中国不必过于担心低端产业的转移，因为这不仅从侧面反映中国制造产业结构调整、高质量发展的趋势，也会倒逼产业链升级。

文章总结道，当一些在华跨国公司将部分产业链外迁时，不必夸大解读；当一些跨国公司继续扩大在华投资时，也不能沾沾自喜。中国制造还须提升核心竞争力，向价值链高端攀升。

《21世纪经济报道》星期四（8月15日）引述消息报道，作为全球知名的iPhone代工厂巨头，富士康在向印度、越南转移一些产能后，今年又重新调整策略将部分产能转回中国。苹果新款手机 iPhone16系列将在中国组装。