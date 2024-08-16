港运动员薪水被指偏低 港府：检讨直接资助机制

香港队在刚落幕的巴黎奥运会斩获两金两铜佳绩，但运动员薪水普遍偏低的处境激起改革的呼声。香港文化体育及旅游局说，目前正对运动员直接资助机制进行检讨，最快年底完成。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，香港文体旅局星期四（8月15日）回应媒体询问时说，香港体育学院是协助港府执行精英体育培训系统的机构，港府每年都会通过“精英运动员发展基金”拨款体院培训1500名精英运动员，为他们提供直接财政资助和全面支援服务，包括体适能、运动医学、保险、膳食和住宿等。

文体旅局说，在2024至2025年度，港府共向体院拨款约9.42亿元（港元，下同，1.6亿新元），比五年前增长超过40%。

文体旅局称，香港运动员在巴黎奥运取得佳绩，正反映港府投放体育资源的分配得宜及政策方向正确。港府将与体院及体育界的持分者包括体育总会保持沟通，适当检讨当前的培训系统，包括资助机制及资助金额。

文体旅局说，目前已就直接资助机制进行检讨，计划在今年底或明年初完成。

根据香港体育学院当前的制度，全职运动员每月标准资助额最低为7130元，取得奥运参赛资格可列为“精英丙”，每月资助1万1520元，在奥运赢得奖牌的“精英甲+”运动员，如张家朗及何诗蓓则每月资助4万4500元。

但有舆论质疑，若以上班族每周工作六天、每天八小时计算，那些无法取得奥运参赛资格的全职运动员实际上时薪不到最低工资的40元。“没有好的家底就玩不起，有才无财白白浪费。”