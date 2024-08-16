民众党中评会邀涉政治献金风波当事人下周说明后再议

台湾民众党政治献金风波持续延烧，民众党中评会主委李伟华会后说，将在下周邀请三名当事人黄珊珊、李文宗和端木正到场说明后，再进行议处。

综合台湾《自由时报》和中央广播电台报道，民众党主席柯文哲陷入政治献金申报不实风波，时任柯文哲竞选总干事黄珊珊日前请辞中央委员，民众党中央委员会决议把黄珊珊、时任竞选总部财务长李文宗、财务部委托的会计师端木政移送中评会议处。

民众党中评会星期五（8月16日）开会讨论上述决议，李伟华会后表示，中评委经过充分讨论后，认为该案涉及个人权益重大，因此依中央评议委员会违纪调查执行办法第七条规定将请当事人出席陈述说明，故将于下周邀请当事人黄珊珊、李文宗和端木正到场说明，后再进行议处。

在被问及会中是否讨论开除黄珊珊党籍，李伟华没有正面回应，仅说各种意见都有。至于是否下周中评会后有结果，若有人缺席，是否就没结果。对此，李伟华说，若下周当事人未出席可以书面资料补充，若选择放弃，所有委员将根据事实状况评量，但仍要考虑程序正义问题。

根据纪律评议裁决准则，党员违纪行为处分共有三种，即警告、停权和除名。停权指停止党员权利，期限不得超过三年。除名指开除党籍，被除名者丧失本党党籍，换言之，无法担任民众党立委。

柯文哲近日被指总统大选政治献金申报不实，他与竞选团队星期一（12日）亲上火线，强调查出17笔漏报、误报，原因是委托的会计师端木正因时间来不及，擅自将漏报金额约新台币1817万余元（约74万新元），自行调节到时乐、尼奥与木可等公司，且未告知竞选团队所致。但端木正当天发布声明强调，关于柯文哲政治献金申报案所提供的签证服务，均依法令规定处理。