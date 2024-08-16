台民调：逾七成民众不认同麟洋配巴黎夺金是“中国人的骄傲”

台湾民意调查结果显示，逾七成民众不认同巴黎奥运会夺冠的羽毛球男双组合王齐麟和李洋是“中国人的骄傲”。

综合东森新闻网、锐传媒和台湾《自由时报》等报道，台湾民意基金会星期五（8月16日）公布的最新民调显示，对于蓝营立委翁晓玲称“麟洋配”巴黎夺金是“中国人的骄傲”言论的提问，5.1%受访者非常同意，15.3%还算同意，25.7%不太同意，46.3%一点也不同意，6.3%没意见，1.3%不知道、拒答。

民调数据显示，20岁以上台湾人中，有高达七成二不同意“麟洋配”击败中国大陆选手夺下奥运金牌一事是“中国人的骄傲”。不同意者比同意者多51.6%。值得注意的是，有46.3%表达强烈不同意。

台湾民意基金会表示，把意“麟洋配”奥运夺金说成“中国人的骄傲”，绝大多数台湾人无法接受。国民党立委翁晓玲的说法，等于在广大回教徒面前吃猪肉，公然挑衅意味十足，难怪舆情大哗，批判声浪高涨。

至于台湾以“中华台北”名称参加奥运会的问题，民调结果显示，4.8%受访者非常喜欢，35.5%还算喜欢，25.4%不太喜欢，16.2%一点也不喜欢，16.7%没意见，1.4%不知道。

最新民意显示，20岁以上台湾人中，四成喜欢台湾以“中华台北”名称参加奥运，四成二不喜欢。值得注意的是，非常喜欢的只有不到百分之五，非常不喜欢的有一成七。这项发现显示台湾人并不乐意用“中华台北”名称参与奥运。

上述民调在2024年8月12日至14日进行，对象以全台20岁以上成年人，抽样方法采市话与手机并用的双底册抽样（dual-frame random sampling），市话70%，手机30%。有效样本1075人，市话755人，手机320人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.99个百分点。