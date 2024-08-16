京东二季度净利润写历史新高

中国电商巨头京东二季度收入增速放缓，但净利润写下历史新高，带动京东港股飙涨逾9%。

综合澎湃新闻和第一财经报道，京东星期四（8月15日）晚公布第二季度财报显示，公司当季收入为2914亿元（人民币，下同，536亿新元），同比增长1.2%，较一季度7%增速显著放缓，也远低去年同期7.6%的增速。

但财报显示，京东当季收入和净利润均高于市场预期。在非美国通用会计准则（Non-GAAP）口径下，京东二季度归母净利润为145亿元，同比增长69%；经营利润同比增加33.7%至116亿元。

净利润的大幅提升，主要归功于供应链提效带来的毛利率提升。京东集团CEO许冉在财报电话会中说，京东近年推进的“低价策略”建立在强大的供应链能力之上，以可持续的方式为用户提供日常低价，而非依靠补贴驱动。

京东在中国市场继续面临阿里巴巴和拼多多等公司的激烈竞争，这些电商不得不靠价格战等内卷式竞争抢占市场份额。过去一段时间，京东围绕着低价策略的动作不断，包括自营采购成本的降低、低价货盘的丰富、以及百亿补贴、9块9包邮频道等。

对此，许冉说，今年京东也会坚定地推进低价策略，但“京东获取最低价的方式，不会以压榨合作伙伴的利益为前提”。

受到超预期的财报提振，截至星期五收盘，京东港股上涨9.01%。