台湾中央选举委员会公告，基隆市长谢国梁罢免案成立，将于10月13日投票。

台湾中选会星期五（8月16日）在官网公告，中选会当天举行委员会议，审查通过戴璟安领衔提出基隆市第19届市长谢国梁罢免案，在当日宣告该案成立，同时决议该案定于10月13日（星期日）上午8时至下午4时举行投票。

中选会表示，基隆市第19届市长选举原选举区选举人总数30万7913人，法定连署人人数应为3万零792人以上。该罢免案提出的连署人人数4万3137人，经查对后符合规定人数3万6909 人，不符合规定人数6228人，已达法定连署人人数，中选会应依法宣告罢免案成立。

据中天新闻网报道，国民党当天回应中选会公告，指民进党积极介入、推动罢免案，中选会应有的中立性在过程中广受质疑，不但伤害台湾民主，更形同霸凌基隆市民，国民党为此深表遗憾。

国民党在新闻稿中说，面对绿营上下总动员组“罢免国家队”打压，国民党呼吁基隆市民挺善良、反罢免，支持谢国梁就请务必投下不同意票，一同守护基隆未来。

国民党说，谢国梁上任后努力打拼市政，依法守护基隆市民的财产不被财团侵占，相信大多数市民不会认同罢免。

国民党指出，这次基隆市长罢免案关系重大，民进党策划明年发动大罢免潮，想借由罢免在野立委取得立法院多数席次，让绿营执政更能为所欲为，因此呼吁基隆市民投下不同意票，一同遏止恶意罢免歪风。

另据台湾《联合报》报道，谢国梁星期五在市议会回应罢免案成立时说，罢免案明显已拿来作为重选的工具，并认为此风不可长。谢国梁希望台湾不要有这样的恶质罢免风潮，他的罢免案会是最后一个。