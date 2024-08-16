赖清德鼓励生育：两个恰恰好、三个多么好

台湾总统赖清德在鼓励民众多生育时如是说：“一个不算少、两个恰恰好、三个多么好。”

综合台湾《自由时报》《工商时报》报道，赖清德星期五（8月16日）早上偕同副总统萧美琴出席“113年总统府暨国家安全会议员工家庭日”活动，与总统府员工和家人齐聚，这是赖清德就任总统以来首次主持这项活动。

赖清德致辞时表示，来到现场时感到惊喜的是，现场3岁以下的小朋友有47人，表明尽管总统府工作繁忙，但没有影响员工的“生产力”，相信社会对总统府未来推动的各项促生育工作一定会更有信心。

赖清德称，前总统蔡英文是台湾史上对社会投资做最多的总统，她任内推动的“0到6岁国家一起养”政策也是前所未有，目的是要减轻年轻夫妇负担。

赖清德承诺，他将推动“0到6岁国家一起养2.0”，在蔡英文补助政策的基础上继续加码，每月托育补助再提高，第一胎每月补贴7000元（新台币，下同，286新元）、第二胎8000元、第三胎9000元；孩子2到6岁就读公立幼儿园，每个月只需负担1000元、非营利幼儿园2000元、准公共化幼儿园3000元，剩下都是政府出。

他表示，希望民众肯定政府，也要以具体行动回应，多生几个，“一个不算少、两个恰恰好、三个多么好”。

台湾近年持续面临少子化、人口老龄化困境。据台湾内政部统计，2023年兔年新生儿出生13.5万人创新低，比2022年的13.8万人减少3415人，连续四年改写新低纪录。

统计显示，今年龙年新生儿出生效应也不明显，上半年新生儿累计6万3874人，不到去年同期总数的一半。