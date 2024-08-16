台天弓四型导弹拟两年内量产 拦截高度达70公里

台湾“天弓四型”导弹系统预计将在2026年度开始量产，该导弹拦截高度将达到70公里。

综合自由时报和上报星期五（8月16日）报道，台湾军方以“强弓计画”为代称进行增程型天弓三型导弹去年即已成功通过初期作战测评，并且进行小批量生产。台湾军方内部传出消息，天弓三型导弹系统的量产任务，绝大部分将在2025年度结束，而“天弓四型”导弹系统将于2026年度开始接续量产任务。

据介绍，天弓四型与天弓三型防空导弹除尺寸不同，弹体结构也有所不同。据了解，天弓四型防空导弹飞采用两节式火箭推进器，天弓三型为单节火箭，同时在弹体部分进行紧致化和轻量化，在导弹弹体减轻后，加上固态燃料效能提高后，天弓四型防空导弹在测评时射程高度已突破70公里。天弓三型防空导弹拦截敌方导弹的高度可达45公里。

台湾军方人士星期五说，天弓三型导弹系统的量产任务，是列在海空战力发展特别预算项目之内，总经费达到274亿元台币（下同，约11亿新元），自2022年度开始，2026年度结束，但其实绝大部分的量产工作会在2025年度完成，2026年度的量产经费额度仅剩下2亿元，应是收尾阶段，天弓四型导弹系统的量产，应该会以国防部年度预算方式编列，刚好可以接续天弓系列导弹生产线，发挥出导弹生产线的最大效能。

台湾国防部先前在送交立法院的报告中提到，天弓三型防空系统具备自身反弹道导弹的防护能力，中科院规划于完成“强弓专案”研发，未来军队完成建案获装后，可以整合长程预警雷达对来袭导弹的情资，供天弓三型导弹系统运用，全台各处弓三阵地工程完工后，可运用其防空及机动作战能力，强化东、西部防空火网，同时针对来袭导弹的攻击，具阵地自身防护并提供周边重要目标防护能力，以因应整体防空作战任务的遂行。