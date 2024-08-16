中国驻以色列大使蔡润候任驻欧盟使团大使，填补原团长傅聪转任常驻联合国代表后所留下的职务空缺。

中国新闻网报道，中国外交部大使参赞学习班全体人员星期四（8月15日）参加在青海省西宁市举行的一场宣讲会。

外交部党委国外工作局副局长李旭航介绍，此次大使参赞学习班是中共二十届三中全会召开之后第一次大参班，全体学员超过100人，参加青海国情考察的共46人，其中副部级大使有驻日本大使吴江浩、候任驻欧盟使团大使蔡润，还有常驻亚洲、欧洲、拉美和大洋洲国家的11名大使，常驻日本、加拿大、澳大利亚、南非、印尼等国的总领事10人，以及其他20多名高级外交官。

这一信息显示，蔡润候任中国驻欧盟使团大使。

中国驻以色列大使馆官网早前公布，蔡润7月23日以驻以色列大使身份，赴以色列总统府辞行拜会以色列总统赫尔佐格。

公开资料显示，蔡润今年57岁，曾在中联部美大北欧局，陕西彬县，中央外事工作领导小组办公室政研局、综合局，驻美国大使馆等部门工作。

蔡润2008年出任外交部政策研究司副司长（正司级），次年任外交部政策规划司副司长（正司级），2012年任外交部政策规划司司长。

蔡润2015年获任中国驻葡萄牙大使，迎来其首个驻外大使职务，后于2021年转任中国驻以色列大使。