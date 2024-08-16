中国国防部批美日鼓噪“中国军事威胁”： 为军事勾连制造借口

美日外长防长“2+2”会议宣布重组驻日美军司令部，并对中国持续快速扩展核武库表示担忧。中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人张晓刚星期五（8月16日）对此回应说，美日鼓噪所谓“中国军事威胁”，为加紧军事勾连制造借口，制造阵营对立对抗，破坏地区和平稳定，中国对此坚决反对。

根据“国防部发布”公号发布的消息，张晓刚说，众所周知，美国是世界上最大的核威胁。美国拥有全球最大核武库，奉行首先使用核武器政策，近年来还投入巨资推动核武器小型化实战化，以核武器为绳索捆绑盟友伙伴，不择手段地对外扩散核风险，以核维霸、恐吓世界的企图暴露无遗。

张晓刚强调，日本作为唯一遭受过核打击的国家，不汲取历史教训，反而迎合美国谋求所谓“核遏制力”，这只会刺激地区紧张局势，加剧核扩散与核冲突风险。

张晓刚最后说，中国坚定奉行自卫防御的核战略，始终恪守不首先使用核武器的政策，不与任何国家搞军备竞赛，将核力量维持在国家安全需要的最低水平。任何不对中国使用或威胁使用核武器的国家，都不会受到中国核武器的威胁。中国奉劝美日摒弃冷战思维，切实认清核战争打不赢也打不得，切实降低核武器在国家和集体安全政策中的作用，以实际行动促进全球战略稳定而不是相反。