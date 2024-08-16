河南省监狱管理局通报“18岁考生上岸”：不予录用

河南省监狱系统2024年公务员招考中，因公示拟录取两名20岁以下的考生引发网络热议，其中一名考生年仅18岁，“18岁考生上岸”成为网络热词。河南省监狱管理局星期五（8月16日）对发布情况通报，决定对这名18岁的考生不予录用。

河南省监狱管理局在通报中说，根据《河南省2024年度统一考试录用公务员公告》要求和相关规定，经笔试、体能测评、面试、体检、考察等程序，河南省监狱管理局于6月21日对2024年度监狱系统第二批11名拟录用公务员进行公示（非正式录用），其中含应届本科毕业生韩某某和王某某。

根据《公告》要求，“在境内就读的2024年应届毕业生应当于2024年7月31日前取得毕业证（学位证）”。7月，两名考生取得毕业证、学位证后，就读院校转递了学生档案。河南省监狱管理局按照“资格审查工作贯穿考试录用全过程”原则，于7月29日对包括韩某某和王某某在内的应届毕业生相关材料及录用资格条件进行再审核。

通报指出，在对韩某某的审核过程中，河南省监狱管理局发现其出生年月存疑，8月1日对相关情况作进一步调查核实，根据调查结果，8月13日作出其不符合录用资格条件、不予录用的决定。

在对王某某的审核过程中，未发现有影响录用的情形；针对网民反映的年龄问题，河南省监狱管理局将作进一步调查，如发现有影响录用的情形，将取消录用资格。

河南省监狱管理局此前公布的2024年度统一考试录用公务员名单中，出生于2005年8月的韩某某，以及出生于2004年8月的王某某引起了网民注意。

该名单显示，韩某某毕业于郑州大学计算机科学与技术专业，今年18岁，用人单位是河南省豫南监狱；王某某毕业于郑州升达经贸管理学院法学专业，今年19岁，用人单位是河南省信阳监狱。对此有网民认为，“18岁考生上岸”非常罕见。

河南省监狱管理局工作人员星期四（15日）曾就此回复媒体查询称，相关两位考生已经大学毕业，18、19岁也已经符合中国《劳动法》和公务员录用法规。