国台办：依法惩治极少数台独不涉及广大台湾民众

台湾陆委会批中国大陆将主张民主自由的台湾人民都当成间谍，大陆国台办回应称，这些言论是恶意误导舆论，意图恐吓台湾民众，并重申惩“独”措施惩治极少数涉“独”顽固分子，不涉及广大民众。

大陆国台办发言人朱凤莲星期五（8月16日）回应“大陆有关部门用不明确的法律滥权羁押，将主张民主自由的台湾人民都当成‘台独’分裂势力或间谍”的问题时，作出上述表示。

朱凤莲指出，民进党当局有关言论是恶意歪曲、误导舆论，故意混淆极少数“台独”顽固分子和广大台湾同胞，故意混淆间谍违法犯罪行为和两岸人员正常交流活动，意图欺骗、恐吓台湾民众，企图掩盖其谋“独”挑衅分裂国家和破坏两岸关系的险恶用心。

她并称，“台独”是台海和平稳定最大威胁，只有清除破坏两岸关系的害群之马，才能真正维护台海和平稳定。两岸民众高度支持有关依法惩“独”措施，充分认识到依法惩治的是极少数涉“独”言行恶劣、谋“独”活动猖獗的顽固分子，不涉及广大台湾同民众。

朱凤莲说，大陆坚定支持两岸正常、健康交流往来，依法保护台湾同胞合法正当权益。希望在安全健康的交流环境中，让两岸同胞安心交流，放心往来。

中国大陆国家安全部8月13日在微信公众号发布题为《坚决打好涉台反分裂反间谍斗争》的文章，称大陆国安机关连续破获千余起台湾间谍窃密案件，打掉一大批在大陆布建的间谍情报网络。

台湾陆委会13日晚回应称，所谓千余起台湾间谍窃密案件，如果不是为了夸大业绩、吹牛膨风，就是公开宣示大陆国安部门运用模糊与不明确的法律滥权羁押，把主张民主自由的台湾人民都当成“台独”分裂势力或间谍 。