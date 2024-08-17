王毅：支持缅甸实现政治和解重启民主转型进程

中国外长王毅谈及缅甸问题时重申，支持缅甸在宪法框架内实现政治和解，通过大选重启民主转型进程。

据中国外交部官网消息，澜沧江—湄公河合作第九次外长会星期五（8月16日）在泰国清迈举行。王毅会后见记者谈及缅甸问题时说，此次出席澜湄合作外长会前，他应邀赴缅甸访问，会见缅甸领导人敏昂莱等，表明中国坚定弘扬中缅“胞波”情谊，奉行不干涉内政原则，奉行面向缅甸全体人民的对缅友好政策。

他续说，中国始终致力于维护地区的和平稳定，支持缅方维护独立、主权、国家统一和领土完整，支持缅方按照新的“五点路线图”，在缅宪法框架内实现国内政治和解，通过大选重启民主转型进程。

王毅重申，中国反对在缅国内挑动内乱内战的行为，反对域外势力蓄意干涉缅甸内政，反对任何离间中缅关系、抹黑污蔑中国的言行。

他也提到，中缅双方一致同意切实维护在缅中方人员项目和中缅边境地区的安全稳定，加大联合打击跨国犯罪力度，推动中缅命运共同体建设走深走实。中方愿同各方一道，发出支持缅甸止战维稳、保障人民安全、反对外来干涉的共同声音。

王毅说，“东盟（亚细安）大家庭不能缺少缅甸”，中方支持亚细安保持自身团结，支持落实亚细安涉缅“五点共识”，支持亚细安作为斡旋主渠道，以“亚细安方式”推动缅甸问题“软着陆”。期待各方为缅甸实现稳定、和解和发展发挥建设性作用。

王毅星期三（8月14日）在缅甸内比都与缅甸军政府领导人敏昂莱会谈，他表明，北京反对缅甸生乱生战，并称中国坚定支持缅方早日实现政治和解、恢复民主转型进程。

缅甸军政府当时发声明说，双方就边境地区的稳定进行了讨论，也针对“自由开放的多党选举……坦诚地讨论并交换意见。”

王毅在访缅期间，也同缅甸副总统兼外长丹穗举行会谈，并会见了缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞。

敏昂莱此次会见王毅，粉碎了之前他遭军方高级将领拘禁夺权的谣言。