结婚无需户口致重婚骗婚？中国民政局：实时查询信息共享可防止

中国民政部门拟简化结婚登记的流程，结婚登记不再需要户口簿。但这一消息引发不少人担忧和争议。有网民提出，取消户口簿是否会导致重婚、骗婚等发生。民政部有关负责人星期五（8月16日）回应说，各地婚姻登记机关都能够做到实时查询使用，并能通过部门间信息共享，实现全国范围内的人口信息核验，有效防止重婚、骗婚等现象发生。

根据新华社报道，负责人介绍，这次修订《婚姻登记条例》取消当事人需要出具户口簿的规定，主要是从人口流动客观规律出发，推动相关公共服务随人走。

负责人说，现行条例中规定婚姻登记需到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理，居民户口簿是其有效证明材料。但随着经济社会的快速发展，人口流动性增加，越来越多的人选择在异地工作和生活，现有规定给他们办理婚姻登记带来很多限制，回户籍地办理登记无形中也增加了额外负担，取消当事人提供户口簿的规定则解决了这个难题。

负责人还表示，经国务院批准，从2021年6月起，实行婚姻登记“跨省通办”试点。各地在试点过程中，只要凭一方当事人身份证、居住证就可以在非户籍地办理婚姻登记，此类试点已充分说明婚姻登记制度实际上已与当事人的户籍地脱钩，也预示着户口簿已失去现行条例中的原有作用。

对于婚姻登记中取消户口簿是否会导致重婚、骗婚等现象发生的疑问，负责人表示，目前，全国婚姻登记机关已基本实现实时在线登记、婚姻登记管理信息系统联网互通和婚姻登记数据及时汇聚，民政部婚姻信息数据库的现有数据，各地婚姻登记机关都能够做到实时查询使用。

同时，为确保公民身份信息合法、有效，优化婚姻管理政务服务，2017年，中国民政部、公安部联合印发《关于在婚姻登记机关开展国家人口基础信息库信息共享工作的通知》，并专线联通了国家人口基础信息库。通过这种部门间信息共享，可以实现全国范围内的人口信息核验，有效防止重婚、骗婚等现象发生。

此外，此次修订草案征求意见稿制定了“离婚冷静期”相关实施条款，负责人对此指出，设置“离婚冷静期”，是民法典的一项重要规定，也是根据中国婚姻家庭领域出现的新形势新情况作出的一项重大制度安排，其目的是减少冲动离婚或草率离婚。

负责人说，为贯彻实施民法典，切实发挥“离婚冷静期”的作用，民政部指导各地优化离婚登记服务流程，积极开展婚姻家庭辅导服务，努力减少社会上的冲动离婚、草率离婚现象，取得较好的效果。修订草案征求意见稿贯彻落实民法典关于“离婚冷静期”的相关规定，在工作实践的基础上，调整了现行《婚姻登记条例》的相关内容。

负责人强调，离婚冷静期制度与当事人是否享有离婚自由权利并不冲突，当事人如感情确已破裂，既可以依法申请协议离婚登记，也可以到人民法院提起诉讼离婚。当事人若在离婚期间遇到个人或家庭成员人身安全受到威胁等情况，可以及时通过相关法律救济渠道寻求帮助。

中国民政部星期二（13日）在官网公开最新婚姻登记条例的修订草案，并向社会征求意见。与中国现行婚姻登记条例相比，修订草案在结婚登记环节删去了提供户口簿的要求。

上述修改引发不少网民担忧，认为这将导致结婚更为随意，让父母难以替子女的婚姻问题把关。有网民称，作为父母，未来自己在子女的婚姻大事上可能连提供意见的机会都不再有，担心自己的女儿哪天突然通知她，已经偷偷领了结婚证。