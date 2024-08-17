中国央行行长：地方政府债务成本负担水平整体大幅下降

中国央行行长潘功胜说，目前中国金融体系总体稳健，地方政府的融资平台的数量和存量的债务规模处于下降。整体的地方政府债务的成本负担水平，也有大幅度下降。

根据中国央视新闻星期六（8月17日）报道，潘功胜受访时说，在化解融资平台债务风险方面，目前已取得重要阶段性进展，融资平台数量和存量债务水平不断下降，大部分融资平台到期债务实现了接续、重组和置换，融资成本负担较之前显著下降。

在金融支持房地产风险化解方面，从供需两端综合施策，多次调降按揭贷款首付比例和按揭贷款利率，设立保障性住房再贷款支持收购存量商品房，加快构建房地产发展新模式。在化解中小金融机构风险方面，当前高风险中小银行数量较峰值已压降近半。

潘功胜强调，目前中国金融体系总体稳健。央行将认真贯彻落实中共二十届三中全会部署，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

对于如何守住底线，潘功胜说，在宏观层面，要把握好经济增长、经济结构调整和金融风险防范之间的动态平衡。同时，还要切实提高金融监管的有效性，加强监管协同，形成监管合力，依法将各类金融活动全部纳入监管。

潘功胜说，近年来，随着金融支持力度不断加大，中国普惠小微贷款、绿色贷款、高技术制造业中长期贷款、科技型中小企业贷款在过去5年里的年均增速都在20%至30％左右，大幅高于各项贷款平均增速。融资可得性明显提升。融资成本处于历史低位。同时，中国网络金融、移动金融快速发展，在提高交易效率、降低交易成本、提升金融的普惠性方面发挥了重要作用，成为中国金融发展的亮点之一。

潘功胜表示，下一步，央行将加强与工信、科技、环保等行业管理部门的协同合作，进一步增强金融支持的力度、可持续性和专业化水平，加强政策顶层设计，强化正向激励，提升金融机构服务能力，拓宽融资渠道，引导金融机构做好金融“五篇大文章”。