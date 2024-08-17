中国电动车7月欧盟销量环比下滑达45%

受新关税影响，中国电动车7月在欧盟销量环比下滑，其中比亚迪、上汽旗下“名爵”等品牌在欧盟的电动车销量环比下降45%。

根据彭博社报道，上述来自Dataforce的数据汇总了16个欧盟成员国7月份的销量数字。

欧盟从7月5日起对中国制造的电动车征收高达38%的额外临时关税。报道指出，由于汽车制造商急于在7月5日加征关税前将电动车送到经销商手中，这一降幅可能被夸大了。

一名德国汉堡附近的独立汽车分析师Matthias Schmidt说，6月中国制造商为清空库存做出了巨大努力。“这可能导致库存消耗。”

总体而言，在Dataforce追踪的16个国家中，中国各品牌间的表现没有太大区别。整体电动汽车销量下滑了36%。

报道称，7月数据并不能反映中国品牌已经放下在欧洲扩张的雄心。从2019年平稳起步到今天，比亚迪、名爵等汽车在欧洲销售持续稳步成长。

根据Dataforce数据，中国汽车品牌7月在欧盟电动汽车市场的占有率为8.5%，高于一年前的7.4%。虽然电动汽车在整个欧洲市场所占比例还很小，但随着燃油汽车逐渐被淘汰，电动汽车必将占据主导地位。

比亚迪电动车7月在欧盟上述16个市场的销量是去年同期三倍。名爵7月销量同比下降20%，极星销量下降42%。

比亚迪在欧洲的定价策略并没有因为新关税而发生变化。该公司8月6日将业务扩展到波兰，表明该公司在匈牙利建新工厂的同时已准备好接受更高的关税。