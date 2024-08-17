中国汽车以旧换新最高补贴两万人民币

中国商务部等七部门星期五（8月16日）发文，进一步明确汽车以旧换新的最新补贴标准已提高至1.5万元（人民币，下同，约2754新元）或2万元，同时，中央资金支持力度进一步加大，汽车报废更新补贴资金按照总体9∶1的原则实行央地共担，并分地区确定具体分担比例。

根据证券时报报道，中国商务部等部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》，个人消费者于今年4月24日至12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车的，调整补贴标准。

具体来看，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴2万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元。

《通知》还明确，对今年4月24日至明年1月10日前提交的符合条件的补贴申请（含完成补贴发放的申请），均按最新标准予以补贴。其中，对已按此前标准发放的补贴申请，各地按本通知明确的标准补齐差额。

补贴资金来源方面，《通知》还进一步优化了中央地方分担比例，明确汽车报废更新补贴资金按照总体9∶1的原则实行央地共担，并分地区确定具体分担比例。其中，对东部省份按8.5∶1.5比例分担，对中部省份按9∶1比例分担，对西部省份按9.5∶0.5比例分担。地方分担的部分，由各省级财政根据中央资金分配情况按比例安排。

在此前政策中，汽车以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政总体按6∶4比例共担，并分地区确定具体分担比例。其中，对东部省份按5∶5比例分担，对中部省份按6∶4比例分担，对西部省份按7∶3比例分担。

中国国家发展改革委联合财政部7月25日发文，明确在现行“两新”工作格局和政策体系基础上，由国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。在消费品以旧换新方面，向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，支持地方自主实施消费品以旧换新。