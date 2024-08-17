大陆渔船金门外海遭撞沉没 四人失踪

继今年3月在金门海域一艘中国大陆船只发生致命事故后，又有一艘大陆籍渔船星期六（8月17日）因遭不明船舶擦撞沉没。据悉船上七名人员中，三名被周边渔船寻获救起，还有四名人员失踪仍未寻获。

根据联合报报道，大陆籍渔船“闽龙渔60877”清晨4时33分，于东碇岛东方6.6海里（12.2公里），因遭不明船舶擦撞，沉没在距东碇岛限制水域外3.25海里。据悉船上七名人员尚有四名失踪。台湾海巡署第十二巡防区在黄金72小时，以轮班方式，日以继夜搜救。

台湾海巡署说，第十二巡防区通报线上艇PP3505前往该海域协助搜救，清晨5时9分，再增派两艇前往协助搜救。东碇岛失事海域附近，截至目前为止，仍无任何搜救的消息传出。

大陆船艇包括渔政35506，海警14513以及海巡08186等，都于上午8时前到事故海域投入搜救，两岸共同搜索中。

据了解，早上7时45分时，第九岸巡队料罗巡逻组在金门料罗南石沪岸际实施晨间滩岸搜索时，于南石沪右侧岸际发现一具男性遗体，穿短袖黑色上衣、深色裤子，身上无相关身份证明文件。

据报道，星期五是大陆休渔期结束，渔船几乎悉数出动，海上交通非常拥挤也非常危险。台湾海巡署呼吁台湾渔民，捕鱼作业时注意安全，尤其是夜间。

今年3月14日，中国大陆渔船“闽龙渔61222”于金门东碇岛西南方1.07海里处触礁沉没，船上六人落海。