港议员倡推动大熊猫经济带旺香港

香港海洋公园大熊猫盈盈诞下一对龙凤胎，香港行政会议成员、经民联副主席林健锋说，各界可以多花心思推动大熊猫经济，缔造商机，政府则可以借着大熊猫热潮，研究带旺香港的措施。

综合香港电台和东网星期六（8月17日）报道，林健锋在一个节目中提出上述建议。他具体提议说，例如酒店业可以设计熊猫套餐，玩具制造商可以推出熊猫玩具等。

经民联主席卢伟国在同一个节目中说，大熊猫可以成为加强国民教育的好题材，大熊猫相关纪念品和玩具将成为相当好的产业，香港有关方面可以参考大陆网站直播大熊猫成长片段，吸引大熊猫迷观赏。

他说，不少旅客倾向深度旅游模式，除了海洋公园未来作大力推广，港铁也可以研究将以大熊猫作为列车设计主题，增加旅客的打卡点。

另一名立法会议员谢伟铨认为，政府要加强经济触觉，利用大熊猫诞生的这段时间发挥经济效益，比如在天桥底或公园也可以从艺术方面着手，多作相关发展，提升市民的开心指数。

中央政府2007年赠送予香港特区的一对大熊猫“盈盈”和“乐乐”，今年3月于海洋公园成功完成自然交配。“盈盈”经过近五个月的孕育期，于星期四（8月15日）诞下龙凤胎。

此外，中央政府早前宣布再赠香港一对大熊猫。据港媒报道，这对大熊猫可能在9月26日抵港，与港人一同庆祝中国“十一”国庆。