帕劳总统指大陆施压外交转向 台外交部：感同身受大国霸凌困境

帕劳总统指责中国大陆将旅游业作为武器，试图迫使该国与台湾断交，台湾外交部回应，帕劳与台湾紧密的合作关系，与大陆强力运用经济胁迫的打压手段形成强烈对比，并称台湾感同身受，持续提供帕劳坚定支持。

据台湾外交部官网星期五（8月16日）发布的新闻稿，台外交部称，台湾向来支持帕劳发展观光产业，建立经济韧性及永续发展的国家发展政策，并积极协助帕劳疫后振兴旅游产业，增加台帕直飞航班，强化帕劳旅游经济韧性。

台湾外交部续称，反观大陆在太平洋区域通过威吓利诱及经济胁迫等各种手段扩张势力，损害区域和平、稳定与繁荣，胁迫台邦交国外交转向情形时有所闻，外交部予以严正谴责。

帕劳是台湾在全球仅有的12个友邦之一。帕劳总统惠普斯星期三（8月14日）说：“我们与台湾有关系……中国公开告诉我们这是非法的，我们不应该承认台湾。”他还声称中国大陆曾告诉帕劳：“我们可以给你们所需的一切，没有上限。”

惠普斯也指责中国大陆“将旅游业武器化”，台湾外交部对此表示，相关情形惠普斯已非首次示警，更加具体呈现小岛国家面临大国经济霸凌的困境，台湾不仅感同身受，也持续提供帕劳温暖且坚定的支持。

外交部认为，帕劳与台湾紧密的合作关系，与中国大陆具特定目的、强力运用经济胁迫的打压手段形成强烈对比。

台湾外交部承诺，将持续呼应惠普斯推动价值外交，与帕劳等太平洋友邦及理念相近国家携手合作，共促台帕友好邦谊及印太地区和平、稳定与繁荣。