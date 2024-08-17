中国乒协称饭圈乱象干扰比赛 将追究相关人员法律责任

中国官方加大对“饭圈行为”整顿力度之际，中国乒协发声，指“饭圈”乱象严重干扰训练比赛，将收集证据追究相关组织和人员法律责任。

中国乒乓球协会官方网站星期六（8月17日）发表声明，称乒协坚决支持公安机关打击整治体育领域“饭圈”违法犯罪行为，并强烈谴责任何违法犯罪行为。

声明说，“饭圈”乱象已经严重干扰中国乒乓球队的正常训练和比赛，对运动员、教练员与管理人员的工作、生活、家庭产生了极其负面的影响，更造成了恶劣社会影响。

针对在网络空间以及其他社会公共场所，任何对中国乒乓球队或其成员进行辱骂、诋毁、诽谤或其他形式的恶意攻击行为，乒协将依法收集证据，并追究相关组织和人员的法律责任。

中国乒协表示，将继续致力于中国乒乓球事业健康发展，弘扬新时代中华体育精神的新风貌，助力体育强国建设。

中国女乒选手陈梦在本次巴黎奥运会女单决赛中以总比分4比2战胜孙颖莎，成功卫冕。但现场大量孙颖莎粉丝在比赛过程中发出嘘声、喝倒彩干扰陈梦；陈梦获胜后，观众席上还有人疑似向她竖中指。

事件引起舆论对体育饭圈化的讨论，也引起中国官方重视，各社交媒体平台随后加大对恶意言论清理力度，官媒也接连发声，要求警惕饭圈外溢危害。

中国公安部星期四（15日）公布四起打击整治涉体育“饭圈”违法犯罪典型案例。其中有人因发贴造谣陈梦及其教练马琳而被刑拘，也有人因发贴质问陈梦为什么不礼让后辈夺金而被行政处罚。